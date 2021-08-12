Карпин: если бы РФС мне кого-то навязал, в сборной меня бы не было

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, вызовет ли он в национальную команду нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

«Дзюба капитан? Был на чемпионате Европы. Сейчас не капитан? А вы знаете, кто вообще будет в сборной? И я не знаю. В вашей голове уже есть состав на сборную, а я пока этого не знаю и тем более не знаю, кто будет капитаном. Не секрет, что с Дзюбой у нас специфические отношения. РФС со мной тему Дзюбы не проговаривал. Если бы со мной проговорили эту тему, в сборной меня бы не было. Если бы мне кого-то навязали.

Надо оценивать не то, что было, а то, что может случиться, где, как это отразится на коллективе, футболисте. Не могу ответить на вопрос, буду ли вызывать того или иного игрока, если что-то случится. Случится что?» — сказал Карпин на Youtube-канале Nobel.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Следующий матч сборная России проведет против команды Хорватии 1 сентября.

Ранее стало известно, что сборная России опустилась на 41-е место в рейтинге ФИФА.