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СМИ: Месси будет получать часть зарплаты в «ПСЖ» в криптовалюте

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Лионель Месси в «ПСЖ» будет получать часть зарплаты в криптовалюте. Об этом сообщает Reuters. Болельщики парижского клуба, участвуя в опросах, организованных клубом, могут получить фанатские токены, которыми можно торговать на бирже или обменивать на эксклюзивные награды. Стоимость одного токена «ПСЖ» составляет 41 доллар.

Ранее стало известно, сколько заработает Месси за два года в «ПСЖ».

Напомним, 10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

5 августа «Барселона» объявила об уходе аргентинца из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

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Футбол. Чемпионат Франции
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