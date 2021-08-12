СМИ: Роналду перейдет в «ПСЖ» в следующем сезоне

Французский форвард Киллиан Мбаппе покинет «Пари Сент Жермен» по истечении контракта летом 2022 года. В качестве замены Мбаппе президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи хочет видеть звезду «Ювентуса» Криштиану Роналду, контракт которого также заканчивается в июне 2022. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в «Париже» осознают, что Мбаппе не будет продлять свое соглашение, так как хочет перейти в мадридский «Реал».

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 132 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 911 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Напомним, 10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Также парижане в летнее трансферное окно подписали защитников Серхио Рамоса, Ашрафа Хакими, полузащитника Джорджиньо Вейналдума и вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

Ранее стало известно, что Месси станет самым высокооплачиваемым игроком в истории Лиги 1, опередив Неймара.