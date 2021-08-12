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Кавазашвили нашел, за что похвалить футболистов «Спартака»

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РИА Новости

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об игре московского «Спартака» после поражения красно-белых от лиссабонской «Бенфики» (0:2) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

«У меня есть одна похвала, которая относится ко всем игрокам «Спартака». Все наши футболисты давно стали полиглотами. Такая частая смена тренеров заставила их учить три языка. Сначала Каррера с итальянским, потом немец Тедеско, теперь вот португалец Витория. За это футболистам надо сказать спасибо Федуну.

Но если серьезно, то эта бесконечная тренерская чехарда должна уже наконец закончиться. Почему руководство клуба не может сделать какие-то выводы по тренерской ситуации в «Спартаке», я не понимаю», — приводит слова ветерана Rusfootball.

Также Кавазашвили выразил поддержку главному тренеру спартаковцев Рую Витории.

«И пускай сейчас результаты команды угнетают, но я не могу в чем-то упрекнуть Виторию. Видно, что он старается найти выход из ситуации, ищет варианты в составе, в игре. Его приход в клуб надо было ускорить, чтобы португалец мог поработать с командой дольше и предложить руководству достойное усиление состава. Потому что толку от нынешних запасных «Спартака» мало, особенно от легионеров», — сказал бывший вратарь национальной команды.

Ранее сообщалось, что посоветовал Леониду Федуну продать «Спартак» владельцу ЦСКА Евгению Гинеру.

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