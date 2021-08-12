Вратарь «Челси» знал, что может быть заменен перед началом серии пенальти

Вратарь лондонского «Челси» Эдуард Менди прокомментировал победу в матче с «Вильярреалом» в Суперкубке УЕФА.

Игра прошла на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия) и завершилась победой «Челси» (1:1, 6:5 — по пенальти).

«Счастлив, что мы выиграли. Стремились к этому успеху. Я с начала года знал, что такая ситуация может возникнуть и что Кепа может выйти на поле и помочь команде. Сегодня он это сделал, чему я очень рад. Это успех всей команды. Играя за «Челси», стремишься к победам и титулам», — цитирует Менди официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага вышел на поле в матче за Суперкубок УЕФА с «Вильярреалом» за минуту до серии 11-метровых ударов.

Футбол. Суперкубок УЕФА

«Челси» (Англия) — «Вильярреал» (Испания) — 1:1 (6:5 пен)

Гол: 1:0 — Зиеш, 27; 1:1 — Морено, 73.

Встречу обслуживали российская бригада во главе с Сергеем Карасевым.