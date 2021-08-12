Нагорный о выступлении на Играх-2020 без гимна и флага: у нас отняли самое дорогое

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный поделился мнением об отсутствии гимна и флага на церемонии награждения на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

«Когда мы выиграли и стояли на пьедестале, эмоции, которые мы испытали от победы, перекрыли возможность почувствовать честь, которую ты отстаиваешь, услышать гимн.

Мы стояли и понимали, что вся страна знает, откуда мы. И что вся страна знает, что мы русские, что мы из России и представляем свою страну. А когда я занял третье место в многоборье, и когда в честь Хасимото звучал гимн Японии, ему отдавали воинскую честь, тогда было обидно. Я понял, что у нас отняли самое дорогое», — цитируют гимнаста «Известия».

Нагорный стал победителем Игр-2020 в командном многоборье, завоевал бронзу в упражнениях на перекладине, а также занял третье место в командном многоборье.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио.