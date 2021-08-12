Винер-Усманова: экс-глава Международной федерации гимнастики не хотел доминирования России

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказалась о «холодной войне» против российской художественной гимнастики.

«Конечно, я всегда понимала, что идет «холодная война», Россию везде пытаются сделать даже не второй, а третьей-четвертой. Все эти скандалы — это не случайность.

Знала, что наш предыдущий президент Международной федерации художественной гимнастики Бруно Гранди очень не хотел, чтобы доминировала Россия. Всеми способами хотел это остановить», — приводит слова Винер-Усмановой «Матч ТВ».

Напомним, израильская спортсменка Линой Ашрам завоевала золото Олимпийских игр — 2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее Ирина Винер-Усманова рассказала о том, что она не будет покидать пост тренера национальной команды.