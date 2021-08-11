Известный телеведущий заявил, что пилот «Формулы-1» Хэмилтон заслуживает пинка

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон раскритиковал поведение пилота «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, передает GP Blog.

«Хэмилтон заслуживает хорошего пинка. Большую часть гонки в Венгрии он провел, жалуясь на то, что Фернандо Алонсо опасно пилотирует, хотя это было не так. Когда Льюис стал третьим, то на подиуме он стал сочинять что-то про последствия коронавируса. Извини, Льюис, но с таким поведением тебе не стать героем», — сказал Кларксон.

Ранее нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил недовольство поведением британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона во время вручения трофея за победу на Гран-при Великобритании «Формулы-1». Ему не понравилось, что семикратный чемпион, ставший виновником аварии голландца, активно праздновал успех.

«Я был в больнице и видел празднования — это неуважение и неспортивное поведение, но мы двигаемся дальше. Справедливость не восторжествовала после опасного маневра, который допустил Льюис на трассе», — заявил Ферстаппен.