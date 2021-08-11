Арбитр Карасев: зависть для России – это нормально

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев поделился мнением о зависти.

«Я никогда не думал об этом, но я точно могу сказать, что в принципе зависть для России – это нормальная штука, в любой профессии. Пошел на повышение – значит, чей-то. Зарабатывает больше – незаслуженно. Я лучше, а мне не дают. На этих разговорах не надо зацикливаться – не обращать внимания и идти своим путем», — сказал Карасев на YouTube-канале Российского футбольного союза (РФС).

Карасев начал чемпионат Европы — 2020 в качестве резервного судьи на игре Австрия — Северная Македония, а затем получил назначение в качестве главного арбитра матчей Италия — Швейцария, Германия — Венгрия и Нидерланды — Чехия. Также он был резервным на четвертьфинальном матче Чехия — Дания и на полуфинальном Италия — Испания.

11 августа Карасев обслужит матч за Суперкубок УЕФА между лондонским «Челси» и испанским «Вильярреалом». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее Карасев рассказал, как он решил стать судьей.