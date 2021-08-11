Россию в группе Лиги чемпионов представит лишь один клуб впервые с 2008 года

Петербургский «Зенит» остался единственным клубом, который представит России на групповом этапе Лиги чемпионов.

10 августа московский «Спартак» проиграл ответный матч третьего квалификационного раунда турнира лиссабонской «Бенфике» со счетом 0:2. Первая встреча также завершилась победой португальцев — 2:0.

Таким образом, столичный клуб не смог пройти в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Теперь красно-белые выступят в Лиге Европы.

В последний раз Россию в группе Лиги чемпионов представил лишь один клуб в сезоне-2008/09. Тогда напрямую вышел «Зенит», а «Спартак» в третьем раунде квалификации проиграл киевскому «Динамо» (1:4, 1:4).

Количество участников Лиги чемпионов зависит от положения страны в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В настоящее время Россия занимает восьмое место, а в ее активе 30,582 балла. Строчкой выше идут Нидерланды, у которых 32,300 балла.

Ранее «Спартак» ответил «Зениту», который потроллил столичный клуб после вылета от в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.