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Олимпиада 2020

Губерниев об обвинениях России в допинге: идите в сад

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Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о публикации в норвежском издании Dagbladet под заголовком «Россия смеется над наказанием», посвященной допингу в нашей стране. По мнению Губерниева, смеяться Россия должна над такими уколами.

«В связи с непростой международной обстановкой, конечно, все это будет продолжаться. Если люди выглядят или идиотами, или чудаками на букву М — с учетом того, что мы не провалили ни одного допинг-теста, мы абсолютно чистые, — можно только смеяться. Как, например, я смеюсь в ответ на решение Министерства культуры Украины. Ко мне подходят украинские спортсмены, просят сфотографироваться, и украинские болельщики, украинские тренеры по синхронному плаванию, прыжкам в воду, гребле. Благодарят за поддержку. И в то же время я попал на Украине в какие-то списки…

Есть много вещей, которые выглядят странновато. Поэтому когда я читаю какие-то высказывания о том, что пройдут годы и русских поймают, можно отвечать жестко, можно посылать. Но хочется им сказать: вы просто воете от бессилия. Ну вот, какие-то норвежские издания высказываются. У них же прекрасная команда! Они же не только зимники, но еще летники прекрасные. Я, например, дружу не только с Уле-Эйнаром Бьорндаленом, многочисленными лыжниками и биатлонистами, но еще я часто общаюсь с Олафом Туфте — это двукратный олимпийский чемпион по академической гребле. Он на этой Олимпиаде тоже был. Феноменальный человек: у него своя линия одежды есть, он и фермер, и пожарный. В общем, настоящая многогранная личность», — сказал комментатор «Газете.Ru».

Губерниев подчеркнул, что в спорте должно быть место уважению вне зависимости от национальности. Говоря же о том, какова должна быть реакция на обвинения, он заметил, что необходимо развивать российский спорт и поддерживать нулевую терпимость к допингу.

«Я в своих репортажах, как человек мира, отдаю должное и норвежцам, и украинцам, и белорусам, и кенийцам, и ямайцам. И сейчас я просто смеюсь: ребята, все, что вам остается — это смотреть на командный зачет, где мы действительно выступили здорово. Конечно, я надеялся, что золотых медалей будет больше, я надеялся на 22-23. Но мы же знаем виды спорта, где мы эти медали потеряли – это не только художественная гимнастика, но и спортивная ходьба, где дисквалифицировали Васю Мизинова. Люди выполняют какие-то домашние задания, понимаете? Реагировать на это воинственно совсем неохота. Для нас, мне кажется, лучшая реакция — наметить какие-то болевые точки. Построить легкоатлетический стадион в Москве, потому что олимпийский стадион теперь футбольный, там дорожек нет. Поддержать детских тренеров, смотреть, что происходит на местах. И через три года будет результат этой работы. Надо по-прежнему проявлять нулевую нетерпимость к допингу. И потом просто продолжать этим ребятам мылить шею, чтобы они продолжали чесаться от бессилия и писать какие-то статеечки. Я уверен в нашей команде на все сто процентов. Не уверены норвежские спортсмены — ну это смешно! Мы же знаем, что там есть блестящие, выдающиеся люди! Бегун [Карстен Вархольм] мировой рекорд установил в беге с барьерами на 400 м.

Мне кажется, надо быть просто спокойнее и продолжать антидопинговую программу, читать лекции молодежи о недопустимости допинга. И развиваться как спортивной стране — вот и все. У меня, например, шведские, норвежские, американские журналисты спрашивают у меня что-то – я им говорю одно, а пишут они просто совершенно другое. Причем моя работа честная — я отвечаю за каждое свое слово. А когда человеку нужно просто набросить про русских, потому что в противном случае его сраную статью никто читать не будет… Это точно так же, как про меня хейтеры пишут, а я прекрасно понимаю: если моей фамилии не будет в заголовке на каком-то сайте, не будет моей фотографии, то статью никто не прочитает — критическая она или какая-то еще. Так что спокойно. Как говорил горячо любимый мною Александр Анатольевич Ширвиндт в одном из фильмов: идите в сад», — заключил Губерниев.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон объяснил негативное отношение к российским спортсменам на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

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Олимпиада 2020
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