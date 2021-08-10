Экс-гендиректор «Локо»: россияне могут себе позволить билеты на спорт за 70 тысяч рублей

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал о вовлеченности американцев в спорт и сравнил ее с ситуацией в России.

Геркус заявил, что США является самой большой страной в мире по вовлечению людей в спорт, а цены на билеты намного выше, чем в Европе.

«На матчи регулярного сезона НБА или НХЛ хороший билет может стоить $300-500, и люди готовы столько платить», — приводит слова экс-функционера Metaratings.ru.

По словам Геркуса, американцы копят деньги на то, чтобы посетить спортивное мероприятие.

«Обычно билеты на Супербоул стоят тысячи долларов, и для людей поехать на этот матч – словно отпуск провести», — добавил бывший гендиректор «Локомотива».

Геркус отметил, что подобная ситуация невозможна в России, потому что в стране нет массового увлечения каким-либо видом спорта.

«Я вот не могу представить себе у нас в России билеты на спортивное мероприятие за 70 тысяч рублей, хотя теоретически многие могут себе такое позволить. Верхушка среднего класса вполне себе обеспеченная: посмотрите, какие они автомобили покупают, летают на курорты в Испанию или в Турцию», — добавил бывший функционер.

Ранее Геркус поделился мнением о кандидатах на пост главного тренера сборной России после отставки Станислава Черчесова.