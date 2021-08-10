Стали известны результаты всех допинг-проб российских олимпийцев в Токио

Директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский заявил, что все допинг-пробы российских спортсменов на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио были отрицательными, передает РИА «Новости».

Главный врач сборной России отметил, что спортсменов ежедневно проверяли на употребление запрещенных препаратов. Жолинский добавил, что участвовавшие в соревнованиях атлеты должны были также постоянно информировать о своем местонахождении.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал в издании Dagbladet статью под названием «Россия смеется над наказанием».