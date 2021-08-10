В Белоруссии отметили вклад российских гимнасток в развитие спорта

Белорусская федерация художественной гимнастики на своей страничке в Facebook выразила поддержку российским спортсменкам.

«Хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта.

На протяжении долгого времени нас связывают добрые отношения со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, к которой мы относимся с большим уважением», — говорится в сообщении организации в Facebook.

Напомним, что до этого белорусская ассоциация гимнастики поиздевалась над Россией в связи с судейским скандалом, произошедшем на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», — заявили в организации.

Ранее сообщалось, что Ирина Винер-Усманова одним словом описала судейство в личном многоборье на Играх в Токио.