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Олимпиада 2020

В Госдуме ответили на слова Познера о заслуженном наказании России за допинг

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РИА Новости

Депутат Госдумы Игорь Лебедев ответил на высказывание журналиста Владимира Познера о том, что Россия получила заслуженное наказание за допинг.

«Что касается ситуации вокруг наказания России – нас и так уже достаточно наказали, лишив флага, гимна, формы, запретив любое упоминание страны. Надо чиновников наказать – это да», — сказал Лебедев «Газете.Ru».

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу (WADA) после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступила под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев назвал некорректным заявление Познера.

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