Украинская судья объяснила победу израильской гимнастки на Играх

Украинская судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная высказалась о скандале в финале индивидуального многоборья на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Честно говоря, все решила именно трудность тела. Преимущество Линой Ашрам в этом по протоколам было огромным перед российскими гимнастками, и они не смогли победить эту разницу даже за счет более чистого исполнения, в том числе и ошибки Линой с лентой, и более сложной работы с предметом.

А эта разница произошла именно в том, что Линой сделала другие, более сложные повороты», — заявила Виноградная в видео, опубликованном на странице олимпийского призера Анны Ризатдиновой в Facebook.

Судья отметила, что после Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро стоимость потери в баллах стала ниже. Также она считает, что оценки являются объективными.

Российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками.

Ранее Дина Аверина рассказала, как глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова отреагировала на скандал с оценками.