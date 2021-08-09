Легкоатлетка Тимановская заявила об опасениях за свою безопасность в Польше

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская призналась, что не чувствует себя в безопасности в Польше.

Спортсменка вспомнила о гибели в Киеве белорусского активиста Виталия Шишова и отметила, что «должна быть постоянно окружена охраной».

«У меня нет уверенности, что выходить на улицу безопасно», — приводит слова Тимановской японский телеканал NHK.

Также легкоатлетка заявила о намерении принять участие в марафоне, который пройдет в Польше и будет приурочен к годовщине президентских выборов в Белоруссии.

«Хочу пробежать его, чтобы поддержать журналистов, атлетов, политических заключенных, народ Беларуси», — сообщила Тимановская.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу.

Ранее Тимановская объяснила смысл своего послания «Я просто хотела бежать».