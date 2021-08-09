Чемпион ОИ Тихонов: мы не догоним США, пока не будет идеологии, как в Советском Союзе

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал выступление сборной России на завершившейся Олимпиаде в Токио.

«В советские времена, когда было плохое начало Олимпиады, начинали считать по серебряным и бронзовым медалям. Как сейчас Поздняков. Это безграмотность! Олимпиаду считают по золотым медалям.

Что надо сделать, чтобы догнать США и Китай? Это не космос для России. Но у нас этого не будет, пока нет той идеологии, которая была в Советском Союзе, и пока не будем воспитывать детей в детско-юношеских спортивных школах, чтобы они чувствовали себя патриотами: с флагом и гимном», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам 16 соревновательных дней на Олимпиаде в Токио победу в медальном зачете одержала сборная США. В ее активе 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медали.

Второе место занял Китай (38-32-18), замыкает тройку сильнейших команда Японии (27-14-17). У идущей на четвертом месте Великобритании 22 золота, 21 серебро и 22 бронзы.

Российская сборная (20-28-23) заняла по итогам Игр пятое место.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда на Олимпиаде в Токио выступила под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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