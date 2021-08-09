Винер-Усманова: Международная федерация гимнастики даже не собиралась отвечать на наш протест

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова сообщила, что на результаты финала командного многоборья Олимпийских игр в Токио был подан протест.

«Да, Поздняков (глава Олимпийского комитета России) сейчас подал протест, но, конечно, Международная федерация гимнастики даже не собиралась отвечать на него. Но мы отправили еще протест президенту МОК, только тогда представители Международной федерации гимнастики начали готовить ответ.

Захарова (представитель МИД РФ) выступала в своих сетях, возмущенная Алина Кабаева в три часа ночи звонила, просто была поражена этими страшными правилами, Гергиев написал, что это беспредел и произвол. Все это шито белыми нитками при безразличии нашего представителя в техническом комитете», – приводит слова Винер-Усмановой «Спорт-Экспресс».

Напомним, Аверина завоевала серебро. Ее сестра Арина заняла четвертое место. Многие специалисты считают, что Дина должна была стать победительницей соревнований, но ее засудили. Победительницей соревнований стала Линой Ашрам из Израиля, при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии.

Ранее первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов прокомментировал серебро российской гимнастки Дины Авериной на Олимпийских играх в Токио.