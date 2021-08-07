Немов не исключил, что судьи намеренно занизили оценку Дине Авериной

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике высказался о судействе во время выступления россиянки Дины Авериной в индивидуальном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Он заметил, что надо спрашивать с судей, почему Дину оценили ниже, чем ее соперницу израильтянку Линой Ашрам, потерявшую ленту во время своего выступления.

«Естественно, я, как и все российские болельщики, на стороне Дины. На мой взгляд, она сделала все, что нужно было, идеально. А почему такие низкие оценки, надо к судейской бригаде предъявлять вопросы. Я очень сожалению, что у нас происходят проблемы с судейством, это очень нехорошо», — сказал Немов «Газете.Ru».

Прославленный атлет высказался о реакции российского спортивного сообщества на этот инцидент. Ряд специалистов допустил, что судьи намеренно занизили оценку Дине, и Немов не стал исключать такой вариант. Он подчеркнул, что к российским спортсменам всегда приковано особое внимание.

«К нам и в советское время было очень повышенное внимание. И в этой ситуации все возможно. Но я бы не стал этому придавать такое значение, потому что все-таки это спорт. Опять же, надо посмотреть на судейскую бригаду — кто судил и по каким причинам они поставили Дине такую оценку. Я бы перевел разговор в эту плоскость. А то, что мы постоянно под прицелом, - это факт. Здесь нам ничего не остается, как только быть быстрее, выше и сильнее», — заключил Алексей Немов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандальное судейство в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде.