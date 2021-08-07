Дина Аверина завоевала серебро в командном многоборье на Олимпиаде

Россиянка Дина Авернина завоевала серебро в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Ее сестра Арина заняла четвертое место.

Победительницей соревнований стала Линой Ашрам из Израиля. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии.

Художественная гимнастика. Олимпийские игры. Токио. Индивидуальное многоборье

1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800.

2. Дина Аверина (Россия) — 107,650.

3. Алина Горносько (Беларусь) — 102,700.

4. Арина Аверина (Россия) — 102,100.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее Солдатова раскритиковала судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде.