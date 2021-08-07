Путин рассказал, когда сойдут на нет попытки «ущипнуть» Россию в сфере спорта

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ограничения международных спортивных организаций в отношении России, в том числе запрет использовать свой флаг и гимн на международных соревнованиях.

«Что касается будущего, то эти ограничения действуют до конца 2022 года. Начиная с этого момента пройдут и все попытки как-то ограничивать или как-то «ущипнуть» Россию в спортивной сфере», — сказал Путин на встрече с работниками завода «Цемикс» в Башкирии.

На Олимпийских играх — 2020 в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российская гандболистка Владлена Бобровникова рассказала о травме, полученной в матче 1/2 финала Олимпийских игр — 2020 против Норвегии.

Россия победила со счетом 27:26. В финале россиянки сыграют с Францией.