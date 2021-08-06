Норвежские СМИ: плачем после игр с Россией чаще, чем Трефилов оскорбляет своих игроков

Норвежские СМИ отреагировали на поражение женской гандбольной сборной Норвегии в матче 1/2 финала Олимпиады против России.

«Мы ждали реванша в битве с Россией пять лет, но все снова завершилось слезами. Если вы спросите у Норы Мерк, сколько раз она плакала после того поражения от россиянок на Олимпиаде в Рио, то узнаете: куда чаще, чем Евгений Трефилов оскорблял российских игроков», — написало издание Dagbladet.

В финале Россия сыграет против Франции. Встреча состоится 8 августа. Стартовый свисток прозвучит в 9.00 по московскому времени.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.