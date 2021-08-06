Футболистка из Канады стала первым в истории трансгендером, завоевавшим медаль Олимпиады

Игрок сборной Канады по футболу Ребекка Куинн стала первым трансгендером в истории, которому удалось завоевать олимпийскую медаль.

В финале канадки обыграли команду Швеции.

В 2020 году Куинн сообщила в своих социальных сетях, что является трансгендерным мужчиной — человеком, которому при рождении был приписан женский гендер, но который идентифицирует себя с мужским гендером.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее журналист Анатолий Кузичев не будет извиняться перед трансгендерной штангисткой из Новой Зеландии Лорел Хаббард, которую он спародировал в эфире передачи «Время покажет». Об этом ведущий заявил в разговоре с «Газетой.Ru».

5 августа МОК потребовал объяснений от «России 1» и Первого канала из-за оскорблений ряда ЛГБТК-спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Токио. В комитете подчеркнули, что выступают против дискриминации.