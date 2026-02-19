Юноша сломал лицо незнакомцу в туалете российского кафе

В Волгограде 37-летний ужчина попал в больницу после нападения в туалете кафе. Об этом соощает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 28 декабря 2025 года в городе Михайловке. В туалете кафе мужчина столкнулся с незнакомцем, который без причины стал проявлять агрессию. Посетитель не захотел ввязываться в конфликт, однако дебошир ударил его кулаком в лицо и скрылся.

Пострадавший обратился в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами лицевых костей. Полицейские установили личность нападавшего — им оказался местный юноша, который признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Подозреваемого задержали, прочие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

