В Госдуме заявили, что Коростелев может завоевать медаль в марафоне из-за злости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что российский лыжник Савелий Коростелев может завоевать медаль в в марафоне на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Жду ли медали от наших спортсменов в оставшиеся дни Игр? Сегодня выступит Аделия Петросян, еще у Коростелева есть шанс. Я думаю, что он тоже прекрасно настроен, особенно после того, что было с французом. Уверена, что он немножко подразозлился. Он, конечно, хочет медаль. Думаю, что он точно заточен на результат», — сказала Журова.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

При этом оба пока не смогли завоевать медалей на зимних Олимпийских играх — 2026. Им предстоит принять участие в масс-старте: мужской старт состоится 21 февраля в 13:00 по московскому времени, а женский — 22 февраля в 12:00 мск.

Ранее Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов признался в зависти лыжникам Непряевой и Коростелеву.