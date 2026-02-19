В Севастополе системы противовоздушной обороны отражают атаку со стороны украинских сил. Губернатор Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что военные ведут работу по отражению удара.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в городе в 23:07.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Не пренебрегайте мерами безопасности!» – написал глава региона.

Развожаев также обратился к жителям и гостям города с настоятельной рекомендацией не оставаться на открытой местности и найти укрытие в безопасных местах.

До этого сообщалось, что российские системы ПВО за сутки уничтожили 10 реактивных снарядов, выпущенных из американских РСЗО HIMARS, а также две управляемые авиационные бомбы. Российские военные также сообщили об обнаружении и нейтрализации 301 беспилотника самолетного типа, принадлежащего украинским вооруженным силам, над территорией российских регионов за последние 24 часа.

Ранее над Севастополем было сбито шесть воздушных целей силами ПВО, сообщил губернатор Развожаев.