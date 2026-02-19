Размер шрифта
Общество

Подростки украли пожертвования из мечети в Карачаево-Черкесии

Двое подростков из Дагестана украли деньги из мечети в Черкесске
Telegram-канал Mash Gor

В Черкесске задержали двоих 16-летних жителей Дагестана, которые 22 января украли из ящика для пожертвований в центральной мечети 9 200 рублей. Подростки признали вину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в комнате для омовения в центральной мечети города. Подростки забрали деньги из ящика для пожертвований, после чего скрылись. Полицейские установили их личности и задержали, молодые люди признались в содеянном.

Несовершеннолетние находятся под подпиской о невыезде. Следствие проверяет их на причастность к краже 110 тысяч рублей из другой мечети в Усть-Джегуте и хищению аксессуаров из магазина в Черкесске. Возбуждено уголовное дело.

До этого мужчина справил нужду на храм в Подмосковье и забросал камнями священника. Как рассказал настоятель церкви, толпа иностранцев отмечала какой-то праздник около храма, к которому примыкает сквер. Один человек из толпы помочился на ограду храма. Священнослужитель сделал ему замечание, но в ответ в него полетели камни.

Ранее россиянин украл пожертвования из храма, потому что хотел постричься.
 
