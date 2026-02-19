Подростки украли пожертвования из мечети в Карачаево-Черкесии

В Черкесске задержали двоих 16-летних жителей Дагестана, которые 22 января украли из ящика для пожертвований в центральной мечети 9 200 рублей. Подростки признали вину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в комнате для омовения в центральной мечети города. Подростки забрали деньги из ящика для пожертвований, после чего скрылись. Полицейские установили их личности и задержали, молодые люди признались в содеянном.

Несовершеннолетние находятся под подпиской о невыезде. Следствие проверяет их на причастность к краже 110 тысяч рублей из другой мечети в Усть-Джегуте и хищению аксессуаров из магазина в Черкесске. Возбуждено уголовное дело.

