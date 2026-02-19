В IIHF признали судейскую ошибку в матче Чехии и Канады

В IIHF признали судейскую ошибку с голом Чехии в матче ОИ против сборной Канады

Международная федерация хоккея (IIHF) признала, что судьи ошиблись в четвертьфинальном матче олимпийского турнира между сборными Чехии и Канады. Об этом сообщает журналист Пьер Лебрюн в соцсети X.

«Представитель организации заявил, что момент был пересмотрен и, по его словам, там действительно была допущена ошибка. В IIHF подчеркнули, что для этого турнира проводился тщательный отбор арбитров и на нем работают лучшие судьи, однако ошибки все же случаются. Представитель добавил, что в данный момент все стороны сосредоточены на оставшейся части турнира», — сообщил Лебрюн.

Ошибка была допущена в эпизоде с третьей шайбой чешской команды. На 53-й минуте нападающий сборной Чехии Ондржей Палат вывел свою команду вперед (3:2). В момент взятия ворот на льду находились как минимум шесть полевых игроков чешской сборной, однако арбитры проигнорировали нарушение численного состава.

Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3. В составе Канады шайбы забросили Маклин Селебрини, Натан Маккиннон, Ник Судзуки и Митчелл Марнер, ставший автором решающего гола.

Полуфинальные матчи пройдут 20 февраля. Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Ранее болельщик из Канады принес на олимпийский хоккей флаг России.