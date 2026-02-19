В Стамбуле задержали шеф-редактора итальянской редакции International Reporters и военного корреспондента Андреа Лучиди, работающего в Донбассе. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По информации издания, военкор был задержан с другими иностранным журналистами и отправлен в центр экспатриации. Генеральное консульство Италии в турецком городе выясняет причины задержания.

В конце января Лучиди, проживающий в России с 2022 года, получил российское гражданство. Журналист выразил благодарность сотрудникам МВД РФ, которые всегда были готовы оказывать поддержку. Он отметил, что считает важной задачей освещение событий страны для западной аудитории.

Позже итальянский журналист Винченцо Лоруссо, который с 2022 года освещает жизнь в Донбассе и Новороссии, получил разрешение на временное проживание в РФ. Он планирует в ближайшее время получить российское гражданство, поскольку не согласен с недружественной политикой в отношении России.

Ранее итальянский политик рассказал о реальном отношении его сограждан к России.