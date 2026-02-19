Размер шрифта
Армия

В Польше оценили возможность республики обладать ядерным оружием

Минобороны Польши: Варшава не стремится обладать ядерным оружием
Global Look Press

Польша соблюдает принятые на себя международные обязательства по нераспространению ядерного оружия и не собирается его получать. Об этом в интервью Polska Agencja Prasowa рассказал глава минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Это всегда вопрос большой ответственности и действий в рамках союзнических возможностей и сотрудничества», — отметил министр.

Тем не менее, в польской науке должна развиваться ядерная отрасль, считает глава ведомства.

Он добавил, что Польша должна быть готова взаимодействовать с союзниками по Североатлантическому альянсу по инициативам размещения ядерного оружия.

15 февраля президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что республика должна обзавестись собственным ядерным потенциалом, потому что находится «на грани вооруженного конфликта». По его словам, создание ЯО — это тот путь, которым должна следовать Варшава, учитывая «потрясения на международной арене и в сфере безопасности». При этом, добавил Навроцкий, необходимо «соблюдать все международные нормы».

Ранее стало известно, что Польша оценивает ущерб для возможных требований репараций к России.
 
