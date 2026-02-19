Бывшего принца Эндрю отпустили из-под стражи

Брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был отпущен из-под стражи после допроса в связи с его предполагаемыми связями со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Sky News.

По данным Sky News, Эндрю был освобожден примерно через 12 часов после задержания и покинул полицейский участок в Эйлшеме (графство Норфолк) на машине. Очевидцы отметили, что во время отъезда он выглядел расслабленным.

До этого сообщалось о задержании бывшего принца Эндрю. Задержание связано с расследованием, проводимым в отношении него в рамках дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. Ранее британские власти сформировали экспертную группу для расследования ряда заявлений. В рамках ее работы изучались, в частности, утверждения о возможной передаче Эндрю конфиденциальных документов финансисту в период исполнения им обязанностей торгового представителя Соединённого Королевства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее британская полиция и прокуратура начали обсуждать возможное уголовное преследование Эндрю из-за подозрений в передаче конфиденциальных документов Эпштейну.