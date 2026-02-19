Размер шрифта
Армия

Над регионами России сбили 48 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО за три часа уничтожили над регионами России 48 дронов ВСУ
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 19 февраля перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

По информации ведомства, дроны сбили в период с 20:00 до 23:00 мск. Как уточнили в Минобороны, по 16 беспилотников ликвидировали над Краснодарским краем и Республикой Крым, семь БПЛА — над акваторией Азовского моря, шесть аппаратов — над акваторией Черного моря. Два дрона нейтрализовали над Белгородской областью, один беспилотник — над Республикой Адыгея.

Незадолго до этого сообщалось, что в Севастополе системы противовоздушной обороны отражают атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Днем 19 февраля в Минобороны заявили, что средства ПВО за сутки уничтожили 10 реактивных снарядов, выпущенных из американских РСЗО HIMARS, а также две управляемые авиационные бомбы. Российские военные также ликвидировали 301 беспилотник самолетного типа ВСУ над территорией регионов РФ за последние 24 часа.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.
 
