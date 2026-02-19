«Немножко вам завидую»: Сафонов обратился к Непряевой и Коростелеву перед марафонами ОИ

Вратарь сборной России по футболу и французского «ПСЖ» Матвей Сафонов пожелал удачи российским лыжникам Дарье Непряевой и Савелию Коростелеву перед масс-стартами на Олимпийских играх в Италии, передает Ski Tatarstan.

«Я даже немножко вам завидую, потому что самому очень хотелось бы представлять сборную России на официальных международных соревнованиях. Вам выпадает такая возможность, поэтому это уже победа», — сказал Сафонов.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

При этом оба пока не смогли завоевать медалей на зимних Олимпийских играх — 2026. Лучшим результатом остается четвертая позиция Коростелева в скиатлоне. Им предстоит принять участие в масс-старте: мужской старт состоится 21 февраля в 13:00 по московскому времени, а женский — 22 февраля в 12:00 мск.

Ранее Коростелев ответил на предложение актрисы фильмов для взрослых устроить секс-марафон.