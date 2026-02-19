Волгоградец взял кредит и отдал мошенникам более 1,7 млн рублей

В Волгограде 35-летний мужчина поверил аферистам и отдал им взятые в кредит деньги. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что волгоградцу позвонили лжесотрудники финансовой компании. Они убедили мужчину, что на его имя третьи лица якобы оформили кредит. Под предлогом «аннулирования заявки» злоумышленники посоветовали ему срочно взять «встречный заем», а потом отправить все деньги на «безопасный счет».

Мужчина доверился преступникам и по их инструкциям пытался оформить кредит в разных банках, но получал отказы. Через некоторое время ему все же одобрили заем на 1,3 млн рублей, а также он согласился на страховку в 353 тысячи рублей, которая сразу списалась банком. Полученные деньги он частями перевел на указанные мошенниками счета.

Общая сумма ущерба превысила 1,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

