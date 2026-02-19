Россиянка попалась мошенникам после сделки с квартирой и лишилась 3,3 млн рублей

В Воронеже женщина после сделки с квартирой отдала мошенникам 3,3 млн рублей

В Воронеже 34-летняя женщина после сделки с квартирой попалась на удочку аферистов. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось со звонка неизвестных, которые сообщили россиянке о якобы взломе ее аккаунта на «Госуслугах». Злоумышленники убедили женщину, что ее сбережения находятся под угрозой.

Отмечается, что преступники знали, что их жертве предстоит сделка с недвижимостью. В день продажи квартиры обманутая аферистами женщина перевела им всю сумму — почти 3,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Правоохранители ищут злоумышленников.

До этого волгоградец взял кредит и отдал мошенникам более 1,7 млн рублей. Злоумышленники посоветовали ему срочно взять «встречный заем», а потом отправить все деньги на «безопасный счет».

Ранее кубанская пенсионерка обогатила мошенников почти на 3 млн рублей.