Петербуржец оказался в реанимации после нападения мужчины с ножом в баре

В Ленобласти мужчина попал в реанимацию после нападения в кафе
В Ленинградской области конфликт в кафе закончился реанимацией. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел еще 13 октября 2025 года в кафе у дома 28 по Приозерскому шоссе в деревне Агалатово, однако известно об этом стало лишь сейчас. Между двумя мужчинами произошла ссора, причины которой не уточняются, и один из них ударил оппонента ножом в живот.

Пострадавший 24-летний мужчина сам обратился в больницу, у него диагностировали проникающее ранение брюшной стенки. Его госпитализировали в реанимацию в состоянии средней тяжести.

По факту рпоизошедшего возбудили уголовное дело по статье 111 часть 2 УК РФ. Правоохранительные органы 17 февраля этого года задержали подозреваемого в нападении в Минеральных Водах — его заключили под стражу.

Ранее челябинец, порезавший сожительницу на улице, оказался за решеткой.
 
