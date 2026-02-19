Окамура: чехи чувствуют себя как на Украине из-за обилия украинской речи

Жители Чехии начали все чаще жаловаться, что чувствуют себя не как дома, а как на Украине, потому что слишком часто слышат вокруг себя украинскую речь. Об этом рассказал спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура, пишет idnes.

«Я читал статистику, что в Праге уже каждый третий человек — это иностранец. Много граждан пишут мне, что в торговых центрах или других частях Праги уже как на Украине», — сказал Окамура.

Он отметил, что сложившаяся ситуация должна быть исправлены, поскольку чехи должны чувствовать себя комфортно в собственной стране.

До этого сообщалось, что чешская партия «Свобода и прямая демократия» (СПД) председателя Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамуры выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО.

16 февраля правительство Чехии одобрило повторный запуск процесса выдачи специального долгосрочного вида на жительство (ВНЖ) на пять лет для беженцев с Украины.

Ранее премьер Чехии назвал виновного в срыве переговоров России и Украины в 2022 году.