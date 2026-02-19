Размер шрифта
Незнакомец спустил штаны и домогался несовершеннолетней в Ульяновске

В Ульяновске мужчина спустил штаны и домогался студентки на улице
В Ульяновске неизвестный оголился и стал домогаться 16-летней студентки на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайд Ульяновск».

Инцидент произошел на тропинке у стадиона «Старт» на улице 40-летия Победы. Студентка медколледжа шла к поликлинике, когда ей навстречу вышел незнакомец, державшийся за штаны. Приблизившись, он начал приставать и говорить неприятные вещи, а затем спустил штаны.

Девушка не растерялась и дала отпор — она достала ключи и закричала, что выколет ему глаза, если он не отойдет. Мужчина растерялся и отступил, а девушка поспешила удалиться. Она позвонила сестре и попросила встретить ее.

По описанию девушки, злоумышленнику на вид около 45–50 лет, он выглядел трезвым. Семья намерена обратиться в полицию.

Ранее мужчина приставал к женщинам с детьми в тюменском ЖК.
 
