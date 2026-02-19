Ссора соседей из-за громкой музыки в Карелии обернулась дракой со стрельбой

В Карелии ссора соседей из-за музыки обернулась дракой со стрельбой и судом

В Карелии мужчина избил соседа, который устроил стрельбу из-за музыки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в ночь на 15 мая 2023 года в поселке Матросы. Мужчина попросил соседей сделать тише музыку, но его просьбу проигнорировали. В ответ он взял ружье и выстрелил в воздух — после этого у него отобрали оружие.

После этого сосед избил стрелка. В результате пострадавший получил легкие и тяжкие телесные повреждения.

В суде нападавший частично признал вину, утверждая, что причинил тяжкий вред по неосторожности и наносил удары, когда у соседа было ружье, однако суд опроверг эти показания. В качестве смягчающего обстоятельства учли противоправное поведение пострадавшего. В результате 41-летнему мужчине назначили два с половиной года лишения свободы условно.

