В Международной федерации волейбола выступили с заявлением по допингу у бразильянки на Играх

Международная федерация волейбола (FIVB) прокомментировала новость о том, что у бразильской волейболистки Тандары Алвес Кайшеты обнаружили допинг. В четвертьфинале Олимпиады в Токио россиянки уступили Бразилии со счетом 1:3. Кайшета набрала в матче 6 очков.

«FIVB была проинформирована о временном отстранении игрока женской сборной Бразилии по волейболу Тандары Алвес Кайшета за возможное нарушение антидопинговых правил. Игрок не будет участвовать в предстоящих матчах женской сборной Бразилии по волейболу. За дополнительными вопросами обращайтесь в Олимпийский комитет Бразилии», — приводит слова представителя пресс-службы FIVB ТАСС.

Напомним, Национальный олимпийский комитет Бразилии объявил, что положительный тест был сдан 7 июля, когда бразильянки тренировались у себя на родине в Сакуареме. Отмечается, что 32-летняя Тандара уже покинула расположение команды.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о том, что у бразильской волейболистки Тандары Алвес Кайшеты обнаружили допинг.