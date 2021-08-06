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Олимпиада 2020

Голландская велогонщица упала, сломав ребра и повредив легкое

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Kacper Pempel/Reuters

Велогонщица из Нидерландов Лаурине ван Риссен в повороте столкнулась с британкой Кэти Мэрчант. Обе спортсменки упали, но ван Риссен не смогла подняться и покинула трек на носилках. Позже выяснилось, что спортсменка получила переломы ребер, ключицы и ушиб легкого в результате падения.

Лаурине ван Риссен — уникальный спортсмен. Помимо велоспорта она также является профессиональной конькобежкой. На зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере она завоевала бронзовую медаль в конькобежном спорте на дистанции 1000 метров.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее 51-летний испанский ходок Хесус Анхель Гарсия Брагадо стал первым легкоатлетом, участвовавшим в восьми Олимпийских играх.

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Олимпиада 2020
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