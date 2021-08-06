Канделаки попросила МОК помочь организовать интервью с первой транс-женщиной на ОИ

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что российский телеканал готов взять интервью у новозеландской тяжелоатлетки Лорел Хаббард, ставшей первой в истории Олимпийских игр транс-женщиной.

«Мы на «Матч ТВ» с уважением относимся ко всем спортсменам и с удовольствием готовы взять интервью у Лорел Хаббард. Неординарные истории нам интересны всегда, так что если МОК посодействует в организации такого интервью, мы будем только рады», — написала генпродюсер «Матч ТВ» в Telegram-канале.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) обратился за разъяснениями к владельцам телевизионных прав на трансляцию Олимпиады в России из-за оскорблений в адрес транс-женщины Лорел Хаббард.

Напомним, Лорел Хаббард завершила свое выступление на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка не смогла выполнить ни одной успешной попытки в рывке в квалификации. В первом подходе она не взяла вес в 120 кг, потом неудачно дважды пыталась поднять 125 кг. Таким образом новозеландка не вышла в финал олимпийского турнира.