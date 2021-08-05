Телеведущая Скабеева резко ответила на претензии МОК в адрес российского ТВ

Телеведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева отреагировала на недовольство Международного олимпийского комитета (МОК) российскими телеканалами. Ранее МОК обратился за разъяснениями к владельцам телевизионных прав на трансляцию Олимпиады в России из-за оскорблений в адрес транс-женщины Лорел Хаббард.

«Что за бред! И не валите в один котел. Программа '60 минут' париков не носит. И никого не оскорбляет. Но! В России есть мужчины и женщины. В жизни и в спорте. Мы не гомофобы. Но 'баловство' меньшинства не нужно так агрессивно навязывать большинству. В студии нашей программы, где можно без цензуры высказывать свою точку зрения, мы обсуждали несправедливые методы подсчета результатов, когда в одной дисциплине одновременно выступают мужчины и женщины.

И не переживайте так за трансгендера Хаббард, тем более фейковая штангистка завязала со спортом, заняв последнее место. Мужик проиграл женщинам. Феминистки должны быть довольны», — написала Скабеева в своем Telegram-канале.

Напомним, Лорел Хаббард завершила свое выступление на олимпийском турнире в Японии. Спортсменка не смогла выполнить ни одной успешной попытки в рывке в квалификации. В первом подходе она не взяла вес в 120 кг, потом неудачно дважды пыталась поднять 125 кг. Таким образом новозеландка не вышла в финал олимпийского турнира.