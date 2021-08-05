Месси официально покинул «Барселону»

«Барселона» и аргентинский форвард Лионель Меси не подпишут новый контракт. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

«Несмотря на то, что клуб и Лео Месси достигли соглашения и намеревались сегодня подписать новый контракт, из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги, официально оформить документ невозможно. В связи с этой ситуацией Лионель Месси больше не будет представлять «Барселону». Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и игрока исполнить не удастся. «Барса» от всей души благодарит игрока за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни», – сказано в заявлении.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

В чемпионате Испании сезона-2020/2021 «Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место. Чемпионом Ла Лиги стал мадридский «Атлетико».

Ранее стало известно, что переговоры между «Барселоной» и нападающим Лионелем Месси по новому контракту достигли точки невозврата.