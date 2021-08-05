СМИ: Месси ближе к уходу из «Барселоны» чем когда-либо ранее

Переговоры между «Барселоной» и нападающим Лионелем Месси по новому контракту достигли точки невозврата. Об этом сообщает каталонская радиостанция RAC1.

Ситуация с контрактом Месси и «Барселоны» кардинально поменялась за последние часы. Сообщается, что Месси ближе к уходу из «Барселоны» чем когда-либо ранее. Аргентинец недоволен текущим составом команды. Обо всем этом он в среду сообщил руководству «Барселоны», прилетев в Испанию.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

В чемпионате Испании сезона-2020/2021 «Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место. Чемпионом Ла Лиги стал мадридский «Атлетико».

Ранее голкипер национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о своем отношении к партнеру по сборной Лионелю Месси.