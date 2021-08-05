Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Игр-2020

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Олимпийских игр — 2020 в Токио. В 1/2 финала россияне обыграли бразильцев со счетом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).

Во втором полуфинале встретятся команды Франции и Аргентины. Главный матч турнира состоится 7 августа.

На групповом этапе подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли четыре матча из пяти. Единственное поражение сборная России потерпела в матче с Францией. В четвертьфинале россияне победили канадцев.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что российский боец вольного стиля Заурбек Сидаков вышел в полуфинал летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.