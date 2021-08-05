МОК формирует список свидетелей по делу легкоатлетки Тимановской

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация начала формирование списка свидетелей по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

«Дисциплинарное разбирательство было открыто вчера. Сейчас решается, кто должен быть опрошен по этому делу, кто должен быть услышан. Процесс продолжается», — приводит слова Адамса ТАСС.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию и боится возвращения в страну.

Исполнительный директор фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин считает, что на родине легкоатлетку могли посадить за критику в тюрьму.

Ранее МИД Польши сообщил о прилете Тимановской в Варшаву.