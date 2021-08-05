Оргкомитет Игр извинился перед украинками за то, что их назвали россиянками

Спикер оргкомитета летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Маса Такая принес извинения украинским синхронисткам Марте Фединой и Анастасии Савчук за то, что во время церемонии награждения дуэтов их назвали россиянками.

«Я бы хотел извиниться пред командой Украины. Вчера во время церемонии награждения дуэтов произошла ошибка при объявлении бронзового медалиста, которым стала команда Украины — было озвучено название другой страны. Это была операционная ошибка, за которую я бы хотел извиниться», — приводит слова Такая ТАСС.

Победу в соревнованиях одержали российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее украинские синхронистки рассказали о своем отношении к соперницам из России.