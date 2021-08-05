Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Военные Украины готовят план на случай «широкомасштабного вторжения» 02:55
В «Спартаке» допустили, что заявивший об уходе спортивный директор клуба... 02:43
В Техасе фургон с нелегалами врезался в столб: 10 погибших, 13 пострадавших 02:34
Госдеп США разыскивает бутылку виски за $5,8 тысяч, подаренную Помпео властями Японии... 02:25
Роспотребнадзор объяснил, зачем нужна повторная вакцинация 02:11
Глава селекции «Спартака» покинет клуб вслед за спортивным директором 01:58
В Раде предупредили о катастрофе из-за Зеленского 01:57
СМИ выяснили иммунологическую эффективность «ЭпиВакКороны» 01:53
В МОК осудили издевки российских телеканалов в адрес транс-женщины 01:43
Туроператор прогнозирует сокращение турпотока в Сочи на 50% 01:32
Бесплатная ставка 1000 р.

Дочь Федуна составила план игры «Спартака» с рекомендациями тренеру

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Телеграм-канал Заремы Салиховой

Спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова опубликовала фотографию плана игры красно-белых, составленного дочкой функционера, после поражения красно-белых от лиссабонской «Бенфики» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

План содержит рекомендации для главного тренера команды Руя Витории. В нем ребенок советует португальцу «ставить игроков на их позиции», «выпускать свежих игроков вовремя» и «давать больше потенциального настроя». Также дочь Федуна составила список игроков которые ей понравились, а также список футболистов, которым необходимо поработать над аспектами игры.

«Итоги матча от дочки», — написала Салихова в Telegram.

Встреча между «Спартаком» и «Бенфикой», прошедшая 4 августа в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Рафаэл Силва и Мораес Жилберто.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш высмеял игру «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Лихорадка Денге и вирус Чикунгунья. Что ждет Россию при глобальном потеплении
Жителям Петербурга грозят тропические болезни при изменении климата к 2050 году
За кого болеть на Играх, день 13-й: боксерская битва с США и попытка побить рекорды Исинбаевой
Россия сразится с Бразилией за выход в финал олимпийского турнира по волейболу
Главное о выборах в Госдуму 2021 года
ЦИК закончил прием документов от партий на выборы в Госдуму
Роспотребнадзор объяснил, зачем нужна повторная вакцинация
В Раде предупредили о катастрофе из-за Зеленского
Число случаев COVID-19 во всем мире превысило 200 млн
Подавший сигнал тревоги самолет сел в аэропорту Казани
Новости и материалы
Военные Украины готовят план на случай «широкомасштабного вторжения»
В «Спартаке» допустили, что заявивший об уходе спортивный директор клуба был нетрезв
В Техасе фургон с нелегалами врезался в столб: 10 погибших, 13 пострадавших
Госдеп США разыскивает бутылку виски за $5,8 тысяч, подаренную Помпео властями Японии
Глава селекции «Спартака» покинет клуб вслед за спортивным директором
СМИ выяснили иммунологическую эффективность «ЭпиВакКороны»
В МОК осудили издевки российских телеканалов в адрес транс-женщины
Туроператор прогнозирует сокращение турпотока в Сочи на 50%
Украина из-за коронавируса ужесточила правила въезда в страну из России
СМИ: вакцины от COVID-19 могут внести в список обязательных для военных США
Наставник «Бенфики» высмеял игру «Спартака» и сравнил ее с гандболом
Британка купила старый полицейский участок и превратила его в шикарный дом
В «Спартаке» упрекнули спортивного директора в слабости
В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях лечения пациентов с «дельта»-штаммом
Повторную вакцинацию в российской армии начнут с подразделений ПВО
Спортивный директор «Спартака» пообещал уличить Салихову во лжи
СМИ: компания Xsolla уволила 150 человек из-за невовлеченности в работу
Федун заявил о деградации футбола в России после поражения «Спартака» в ЛЧ
Все новости
«Зараза к заразе не пристает»: почему отступили сезонные ОРВИ
Медик предрек резкий рост заболеваемости гриппом после победы над COVID-19
«Многих достал»: Волочкова — о критике балерины из США в адрес худрука Большого
Американская прима балета осудила Вазиева за слова о харассменте
Деньги и удаленка: как изменился поиск работы в IT
Почти 80% IT-специалистов поменяли подход к выбору работы
Росстат сообщил о дефляции за прошедшую неделю
Цены на товары в стране с 27 июля по 2 августа снизились на 0,06%
Налог на мясо не обсуждается
Минфин: введение налога на мясо не рассматривается ни в каком виде
Инсульт, депрессия и домогательства: с чем столкнулись звезды «Игры Престолов»
Кит Харингтон попал в рехаб после съемок в «Игре престолов»
«Друзья Грузии» призвали Москву отказаться от признания суверенитета Цхинвала и Сухума
Семь стран потребовали от России отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии
«Просто опасен для пилотов»: у F-35 обнаружен серьезный недостаток
NASA выяснило причину недомогания пилотов F-35
Россия и Южная Осетия договорились о двойном гражданстве
Путин одобрил соглашение с Цхинвалом о двойном гражданстве и упрощенном получении российского паспорта
«Хотим бензин за 35, газ – за 18 рублей»: в Дагестане протестуют против роста цен
Глава Дагестана поручил разобраться с резким подорожанием газомоторного топлива
Руководителю фракции «Яблока» отказали в регистрации на выборах в Петербурге
Избирком отказался регистрировать Бориса Вишневского кандидатом в депутаты заксобрания
Вредные коровы: в России заговорили о введении «налога на мясо»
В Госдуме не одобрили предложение ввести налог на мясо из-за климата
Король джаза: 120 лет со дня рождения Луи Армстронга
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях