Дочь Федуна составила план игры «Спартака» с рекомендациями тренеру

Спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова опубликовала фотографию плана игры красно-белых, составленного дочкой функционера, после поражения красно-белых от лиссабонской «Бенфики» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

План содержит рекомендации для главного тренера команды Руя Витории. В нем ребенок советует португальцу «ставить игроков на их позиции», «выпускать свежих игроков вовремя» и «давать больше потенциального настроя». Также дочь Федуна составила список игроков которые ей понравились, а также список футболистов, которым необходимо поработать над аспектами игры.

«Итоги матча от дочки», — написала Салихова в Telegram.

Встреча между «Спартаком» и «Бенфикой», прошедшая 4 августа в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Рафаэл Силва и Мораес Жилберто.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш высмеял игру «Спартака».